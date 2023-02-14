В Сочи ночью расчищали дороги от снега более 150 единиц техники

Всего использовали около 240 тонн песчано-соляной смеси. Фото: МЦУ Сочи

На Сочи в ночь на 14 февраля вновь обрушился снегопад. В связи с этим снегоуборочная техника вышла на дороги. Специалисты всю ночь обрабатывали дороги от гололеда и расчищали от снега. Было задействовано более 150 единиц техники. Всего использовали около 240 тонн песчано-соляной смеси.

- Утром на линии по расписанию вышли более 800 городских автобусов. Сейчас из-за гололеда в целях безопасности некоторые маршруты временно не доезжают до конечных остановок в высокогорных районах со сложным рельефом, - сообщили в пресс-службе МЦУ Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на некоторых участках до сих пор обрабатывают дорожное полотно. К слову, все городские службы переведены на усиленный режим работы. Наготове аварийные бригады и спецтехника.