Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 февраля 2023 8:58

На Кубани должник незаконно избавился от арестованного полуприцепа

Мужчина не выплатил более 3 млн рублей
Светлана ОВДЕЙ
На должника завели уголовное дело Фото: пресс-служба ГУ ФССП по Краснодарскому краю

На должника завели уголовное дело Фото: пресс-служба ГУ ФССП по Краснодарскому краю

На Кубани должник незаконно избавился от арестованного полуприцепа. На мужчину завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе краевого УФССП.

Так, житель Ленинградского района как индивидуальный предприниматель не выплатил более 3 млн рублей долга и около 38 тысяч рублей госпошлины. Мужчина не исполнял решение суда, после чего приставы арестовали его автомобиль Volvo и полуприцеп Lamberet с рефрижератором.

Арестованное имущество осталось на хранении у владельца, но без права пользоваться им. Тем временем мужчина, зная, что за это грозит уголовная ответственность, за несколько дней разобрал полуприцеп и вывез в неизвестном направлении.

- Теперь должнику придется нести уголовную ответственность, материалы дела готовятся к передаче в суд, - сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Краснодарскому краю.