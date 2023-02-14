На должника завели уголовное дело Фото: пресс-служба ГУ ФССП по Краснодарскому краю

На Кубани должник незаконно избавился от арестованного полуприцепа. На мужчину завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе краевого УФССП.

Так, житель Ленинградского района как индивидуальный предприниматель не выплатил более 3 млн рублей долга и около 38 тысяч рублей госпошлины. Мужчина не исполнял решение суда, после чего приставы арестовали его автомобиль Volvo и полуприцеп Lamberet с рефрижератором.

Арестованное имущество осталось на хранении у владельца, но без права пользоваться им. Тем временем мужчина, зная, что за это грозит уголовная ответственность, за несколько дней разобрал полуприцеп и вывез в неизвестном направлении.

- Теперь должнику придется нести уголовную ответственность, материалы дела готовятся к передаче в суд, - сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Краснодарскому краю.