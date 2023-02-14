Профессионализм муниципальных служащих под пристальным вниманием

Темой обсуждения стала реализация в 2020-2023 годах мер по подготовке управленческих кадров органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края.

Открывая работу, председатель ЗСК отметил, что штат органов местного самоуправления в регионе представлен 425 главами муниципальных образований, почти 14 тыс. муниципальных служащих и около 7 тыс. депутатов всех уровней муниципалитетов.

«Во все времена подготовке муниципальных служащих уделялось пристальное внимание. Именно от уровня их профессионализма, личностных качеств зависит в целом процесс управления в том или ином муниципальном образовании», - подчеркнул Юрий Бурлачко.

С 2020 по 2022 годы обучение по 24 дополнительным профессиональным программам повышения квалификации прошли более 1,5 тыс. человек из числа лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальные служащие и работники муниципальных учреждений края. В 2023 году эта практика будет продолжена – обучение пройдут порядка 220 человек.

За два года для 342 слушателей-членов муниципальных избиркомов были организованы тематические обучающие семинары по вопросам проведения выборов, осуществления внешнего муниципального финансового контроля.

Также была затронута тема организации взаимодействия с муниципальными образованиями. Резюмируя обсуждение, Юрий Бурлачко обратил внимание присутствующих на то, что развитие кубанских муниципалитетов в значительной степени зависит от профессионализма и компетентности управленческих кадров. В связи с чем важными задачами являются повышение базовых компетенций служащих, а также подготовка высококвалифицированных специалистов.