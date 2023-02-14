Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиКарта Кубани14 февраля 2023 9:11

Театральную площадь в Анапе начнут реконструировать в 2023 году

Реконструкцию планируют завершить в 2024 году
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
По всей территории выполнят озеленение и установят новую систему освещения. Фото: администрация региона

По всей территории выполнят озеленение и установят новую систему освещения. Фото: администрация региона

В Анапе планируют приступить к реконструкции Театральной площади в 2023 году. Работы будут выполнять на нацпроекту. На площади появятся новые функциональные зоны, малые архитектурные формы и тематические экспозиции.

- На реализацию из федерального бюджета выделили 95 миллионов рублей, - заявил замглавы региона Андрей Прошунин.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на Театральной площади обустроят сцену, амфитеатр, навесы для отдыха и плоскостной фонтан. По всей территории выполнят озеленение и установят новую систему освещения. К слову, площадь планируют благоустроить до конца 2024 года.