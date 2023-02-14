Две энергоаварии оставили без света центр и Прикубанский округ Краснодара

Специалисты устраняют поломку Фото из архива КП

В Краснодаре центр и Прикубанский округ частично остались без света. Отключение произошло из-за аварии, сообщили в городской ЕДДС.

Так, в Прикубанском округе отключены восемь трансформаторных подстанций. Без света, в частности, остаются улицы Грибоедова, Нестерова, Полевая, Сафонова, Циолковского, Авиагородок.

В Центральном округе отключены 12 трансформаторных подстанций. Из-за поломки свет погас в домах по улицам Дмитриевская дамба, Костылева, Садовой, Базовской, Буденного. Без блага цивилизации остаются жители улиц Длинной, Пашковской, Леваневского, Седина и Кутузова.

На местах поломок работает аварийная бригада. Время восстановления подачи уточняется.