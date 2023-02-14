Очистные сооружения в станице Каневской построили на 30%

Рабочие уже вырыли котлован для одного резервуара. Фото: администрация региона

В станице Каневской начали строить очистные сооружения. Объект возводят по нацпроекту. На данный момент, очистные сооружения готовы на 30%. Здесь установили ограждающие конструкции стен и кровлю из сэндвич-панелей. Также рабочие уже вырыли котлован для одного резервуара.

- Завершат строительство в 2023 году – после ввода очистных водоснабжение улучшится 45,7 тысяч жителей станицы, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, здесь появится станция очистки воды. Помимо этого будут установлены три резервуара чистой воды, дизельная электростанция и канализационная насосная станция.