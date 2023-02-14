В Новороссийске осудят мужчину, призывавшего «бомбить» набережную города

Дело передали в суд Фото из архива КП

В Новороссийске осудят мужчину, призывавшего в соцсетях к террористической деятельности. Расследование дела завершено, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Так, 29-летний местный житель зарегистрировался в популярном мессенджере и пользовался одним из его каналов. Вечером 24 августа 2022 года мужчина находился на набережной Новороссийска, где записал на телефон несколько видеообращений с призывами к террористической деятельности.

- Я призывал бомбить город и набережную Новороссийска, - ранее отвечал мужчина на вопрос о причине задержания.

Затем он разместил видео в чате канала мессенджера, которые доступны для публичного просмотра и копирования. После публикации автора обращений задержали сотрудники краевого УФСБ.

Во время расследования мужчина находился в заключении под стражей.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.