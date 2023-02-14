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НовостиОбщество14 февраля 2023 10:12

В Сочи планируют построить 170 детсадов и 61 школу

Для этого выделили 771 га земли
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
В генплан включили строительство новых площадок с уличными тренажерами. Фото: администрация Сочи

В генплан включили строительство новых площадок с уличными тренажерами. Фото: администрация Сочи

В Сочи планируют построить 170 детсадов и 61 школу. Кроме этого, администрация курорта собирается возводить 68 объектов дополнительного образования. На эти цели было уже выделено 771 га земли.

- Проектировщики предлагают создать четыре больших образовательных кластера, которые будут находиться в разных районах Большого Сочи, - сообщил директор департамента архитектуры и градостроительства Дмитрий Литвинец.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в Сочи будут возводить и 46 культурных центов и ДК. Появятся и крупные спорткомплексы с бассейнами. В генплан включили строительство новых площадок с уличными тренажерами.