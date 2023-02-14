Василий Косарев разработал платформу для слабослышащих Surdoclass Фото: Антон Молев

Житель Краснодара получил Всероссийскую премию за создание платформы для слабослышащих. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Краснодарский предприниматель Василий Косарев основал платформу для слабослышащих Surdoclass. На ней размещены материалы с сурдопереводом в разных направлениях - «ЗОЖ», «Психология», «Образование», «Бизнес и карьера» и «Развитие». Опубликованные авторские курсы и уроки переведены на жестовый язык.

Как отметил Василий Косарев, в России проживают более 13 млн человек с нарушением слуха. По его словам, онлайн-платформа позволяет интегрироваться в общество, самореализоваться и построить карьеру.

- Сегодня на ресурсе размещено более 400 уроков от 250 экспертов. Среди известных авторов - писатель, главный редактор журнала «Правила жизни» Сергей Минаев, психолог Вероника Степанова, автор «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов и многие другие. Всего над проектом работают более 40 человек, - отметил Василий Косарев.

Создатель платформы стал лауреатом в номинации «Лучший социальный проект». Награждение прошло на ежегодной Всероссийской премии бизнес-сообщества «Эквиум» в Москве.

Платформа Surdoclass создавалась при поддержке Фонда содействия инновациям. В 2021 году компания получила грант в размере 15 млн рублей на разработку онлайн-сервиса.