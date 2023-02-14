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НовостиОбщество14 февраля 2023 10:31

Жителей Сочи предупредили о снегопаде и порывистом ветре

Штормовое предупреждение сохранится до 15 февраля
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
В горах на высотах свыше 1000 метров сохраняется слабая лавиноопасность.

В горах на высотах свыше 1000 метров сохраняется слабая лавиноопасность.

Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. Жителей и туристов предупредили о снегопаде и порывистом ветре.

- С 15-17 часов и до конца 14 февраля, ночью и утром 15 февраля на курорте ожидается дождь, мокрый снег и снег, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, порывы ветра будут достигать 15-20 мс. На побережье столбики термометров опустятся до -5 градусов. В ночь на 15 февраля на Лазаревский район и предгорья обрушится сильный снегопад. На дорогах будет гололед.

К слову, в горах на высотах свыше 1000 метров сохраняется слабая лавиноопасность.