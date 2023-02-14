Больница Горячего Ключа получила медоборудование по нацпроекту Фото: admkrai.krasnodar.ru

Больница Горячего Ключа получила новое медоборудование. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Оборудование закупили по нацпроекту «Здравоохранение». В родильное отделение поставили новые кроватки для новорожденных. Уточняется, что их используют не только для сна, отдыха, но и пеленания, кормления и других манипуляций.

- Конструкция позволяет легко изменить угол наклона и высоту благодаря удобной системе регулировки. Также кроватку можно максимально близко придвинуть к кровати матери, - отметил главврач больницы Виктор Дегтярев.

Кроме того, в феврале медучреждение получило аппараты для ультразвуковой терапии и проведения фонофореза. Оборудование используют в кабинетах физиотерапии.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что на Кубани по нацпроекту капитально отремонтируют шесть поликлиник. В этом году также завершат строительство восьми медучреждений.