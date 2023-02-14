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НовостиОбщество14 февраля 2023 11:11

В Краснодаре водитель проехал на красный свет и сбил 25-летнюю девушку

Пострадавшую с травмами доставили в больницу
Светлана ОВДЕЙ
Проводится административное расследование Фото из архива КП

Проводится административное расследование Фото из архива КП

В Краснодаре водитель проехал на красный свет и сбил 25-летнюю девушку. ДТП произошло на пересечении улиц Северной и Тургенева.

Так, 22-летний житель города Гулькевичи проехал на запрещающий сигнал светофора. В этот момент девушка переходила дорогу на зеленый свет. Водитель, не затормозив, сбил пешехода.

В результате девушку с травмами доставили в больницу для оказания первой помощи.

- По факту ДТП проводится административное расследование, - сообщил начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.