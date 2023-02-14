Объем нового бизнеса Группы Газпромбанк Лизинг в 2022 году побил исторический рекорд

Фото предоставлено АО "ГАЗПРОМБАНК ЛИЗИНГ".

Достижение такого результата для Группы является абсолютным рекордом за отчетный период. Лизинговый портфель на 01.01.2023 года достиг 865 млрд рублей (+87% к 2021 году). Более 64,7 тыс. новых договоров лизинга Группа заключила в 2022 году с предприятиями МСБ и крупного корпоративного бизнеса, что на 42% больше 2021 года.

Основные сегменты, которые привели к росту объема нового бизнеса, - это спецтехника и грузовой автотранспорт. За 2022 год Группа Газпромбанк Лизинг заключила договоры на лизинг грузовой техники стоимостью 166,2 млрд рублей с НДС (рост в три раза в сравнении с 2021 годом) и строительной и строительно-дорожной техники стоимостью 115,6 млрд рублей (рост в три раза). Также троекратный прирост показал сегмент железнодорожной техники: заключены договоры с операторами и грузовладельцами на поставку более 11 тыс. хопперов, полувагонов, платформ и цистерн общей стоимостью 39,9 млрд рублей с НДС.

Автобизнес Группы Газпромбанк Лизинг в 2022 году продемонстрировал рост в 77% и достиг 292,4 млрд рублей с НДС. Сегмент легковых автомобилей, несмотря на уход популярных брендов и прочие события на авторынке, показал положительную динамику (+7% к 2021 году). Всего Группа передала в эксплуатацию 25 304 ед. легковых автомобилей, 5 247 легковых коммерческих и грузовых коммерческих автомобилей (массой не более 3.5 тонн), 24 717 грузовой техники (массой более 3.5 тонн) и 1 724 ед. пассажирского городского транспорта.

Топ-5 федеральных округов, на которые приходится основной бизнес Группы Газпромбанк Лизинг, выглядит следующим образом: г. Москва с долей 26% от всего объема нового бизнеса, Приволжский ФО (16%), Центральный ФО (за искл. Москвы, 14%), Сибирский ФО (10%) и Санкт-Петербург (9%).

Максим Калинкин, Вице-Президент Банка ГПБ (АО), генеральный директор Группы Газпромбанк Лизинг: «Основной фокус работы Группы Газпромбанк Лизинг в 2022 году - своевременное выполнение всех взятых на себя обязательств перед клиентами в условиях высокой волатильности и кардинальной смены парадигмы работы с поставщиками предметов лизинга. Это, а также проактивный подход позволили нам добиться результата, которого, по нашим наблюдениям, еще не было на российском рынке лизинга. Одним из трендов в лизинговой отрасли стала работа с подержанной техникой. К концу года доля лизинга б/у автомобилей в объеме нового бизнеса Группы составила порядка 20%. Также отмечу рост спроса на продукцию китайских производителей. Эти бренды составили почти 30% от всего объема техники Группы. В 2023 году мы ожидаем положительную динамику развития рынка лизинга – в пределах 20%».

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