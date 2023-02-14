На Кубани построят 19 школ по нацпроектам Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани построят 19 школ по нацпроектам. Об этом сообщили на совещании по этапам реализации программ, которое провел губернатор Вениамин Кондратьев.

Всего в 2023 году в регионе введут в эксплуатацию 20 учреждений. Из них 19 построят по нацпроектам.

В настоящее время с отставанием возводят школы на 1100 мест на улице Колхозной в Краснодаре и на 400 мест в станице Староминской.

- Работы нужно проводить на опережение, чтобы иметь запас времени – это позволит и сдать объект в срок и оснастить его качественным оборудованием. На наших плечах большая ответственность, только одной общей командой мы достигнем результата, – сказал Вениамин Кондратьев.

Сейчас для проведения работ в срок на объекте в Краснодаре увеличил количество людей и техники. А в учреждении в станице Староминской уже строят стены первого этажа.

Вице-губернатор Сергей Власов доложил, что для устранения отставаний уже приняли ряд мер. ВС

– Мы организовали мониторинг в режиме онлайн. Это позволяет оценивать ход работ по любому объекту капитального строительства, а в случаях возникновения отклонений, предусмотреть комплекс корректирующих мероприятий, - отметил на совещании директор департамента организации проектной деятельности Светлана Герих.