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НовостиОбщество14 февраля 2023 11:54

Проблемные ситуации восьми семей мобилизованных обсудили в мэрии Сочи

Более 15,5 миллиона рублей выделено на разрешение трудных ситуаций
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
На курорте действуют восемь мер поддержки.

На курорте действуют восемь мер поддержки.

В мэрии Сочи обсудили проблемные ситуации восьми семей мобилизованных. Администрация города на постоянной основе оказывает материальную помощь близким бойцов СВО. К слову, уже было выделено более 15,5 миллиона рублей на разрешение трудных ситуаций.

- К нам обращаются с самыми разными проблемами: вопросами восстановления здоровья, устройства детей в социальные учреждения, проведения ремонтных работ и других, - рассказала заммэра Сочи Галина Москалева.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на курорте действуют восемь мер поддержки. В школах и детсадах предоставляют бесплатное питание и путевки в лагеря. Также дети могут бесплатно ездить на общественном транспорте. При рождении ребенка в семье участника СВО предусмотрена единовременная выплата.