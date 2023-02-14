Проблемные ситуации восьми семей мобилизованных обсудили в мэрии Сочи

На курорте действуют восемь мер поддержки.

В мэрии Сочи обсудили проблемные ситуации восьми семей мобилизованных. Администрация города на постоянной основе оказывает материальную помощь близким бойцов СВО. К слову, уже было выделено более 15,5 миллиона рублей на разрешение трудных ситуаций.

- К нам обращаются с самыми разными проблемами: вопросами восстановления здоровья, устройства детей в социальные учреждения, проведения ремонтных работ и других, - рассказала заммэра Сочи Галина Москалева.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на курорте действуют восемь мер поддержки. В школах и детсадах предоставляют бесплатное питание и путевки в лагеря. Также дети могут бесплатно ездить на общественном транспорте. При рождении ребенка в семье участника СВО предусмотрена единовременная выплата.