В Туапсинском районе ввели режим повышенной готовности из-за непогоды Фото: tuapseregion.ru

В Туапсинском районе ввели режим повышенной готовности из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

- В связи с прохождением холодного фронта ожидается резкое ухудшение погоды. Глава муниципалитета Сергей Бойко поставил задачу предпринять превентивные меры, чтобы минимизировать возможные негативные последствия стихии, - говорится в сообщении.

Так, в усиленном режиме работают оперативные службы - силы и средства ГО, аварийно-спасательные отряды, коммунальные и дорожные службы, ремонтные бригады, полиция, врачи. В районе также проверяют готовность спецтехники, резервных источников электроснабжения, пунктов обогрева и временного размещения людей. Ситуацию в муниципалитете мониторят круглосуточно, а на дорогах работают снегоуборочные машины.

- Необходимо также обеспечить сжиженным газом многоквартирные дома и воздержаться на время непогоды от плановых ремонтов электрооборудования, а значит, и от отключений электроснабжения, в случае снегопада, в том числе оперативно приступить к расчистке тротуаров, дворов, крыш, - уточнили в пресс-службе районной администрации.

До конца недели в Туапсинском районе прогнозируют ветер с порывами до 21-23 метров в секунду, дождь, снег, налипание мокрого снега, гололед, обледенение, температуру воздуха до -6 градусов, шторм на море с высотой волны до трех метров, тягун.

Пик непогоды ожидают вечером 14 февраля. В случае возникновения ЧП жителей и гостей просят обращаться по телефонам 8 (86167) 2-52-12, 2-42-12 либо звонить по номерам 112, 01, 010, 101.