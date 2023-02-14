Первая экосистемная подписка от МТС для детей начала работать на Кубани

Каждый абонент, любого мобильного оператора, сможет бесплатно протестировать эту услугу в срок до 30 дней.

МТС Junior разработан для безопасного нахождения детей в сети, их гармоничного развития в той же сети и, конечно - для спокойствия родителей на протяжении всего дня.

Для детей подписка открывает дополнительные возможности. Просмотр актуальных новинок – мультфильмов и фильмов, топовых аниме в детском режиме онлайн-кинотеатра KION. Большой выбор музыки - на МТС Music. Плюс подкасты на интересующие молодежь темы, а также увлекательные, развивающие курсы и программы от LogicLike.

Для взрослых Junior от МТС позволяет узнать, где прямо сейчас находится ребенок, когда он покинул дом или школу, не садится ли батарея на его телефоне. В случае необходимости звонок малышу придет даже при беззвучном режиме или нулевом балансе одного из номеров.

Кроме того, предусмотрен еще целый ряд полезных функций. Родитель сможет оградить ребенка от спама, ограничить сомнительные подписки, вызовы и сообщения на короткие номера, регулировать дополнительные затраты на интернет. Но при этом будет доступно безлимитное общение с детьми практически во всех используемых сегодня мессенджерах и соцсетях.

Каждый абонент, любого мобильного оператора, сможет бесплатно протестировать эту услугу в срок до 30 дней. В случае принятия положительного решения стоимость дальнейшего использования составит 149 рублей за каждые последующие тридцать дней. Сумму можно будет перевести с лицевого счета родителя (пользователя МТС), либо с банковской карты (вне зависимости от оператора связи). 6+