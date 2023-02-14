Аналитики ВТБ уверены: портфель физлиц в банковском секторе России вырастет до 6%

Что ожидает россиян в ближайшем 2023 году в банковской сфере? Продолжение дедолларизации сбережений, предпочтение использовать альтернативные валюты (например, юани) в качестве вкладов. И возможность хорошего роста розничных сбережений - быстрее, чем рыночные показатели.

Объем классических пассивов физических лиц в российских банках увеличится на 5,9% и достигнет 38,78 трлн рублей. В 2022 году эта сумма составляла 36,62 трлн рублей. Депозитный портфель в целом по рынку вырос на 6,7% и составил 22,65 трлн рублей. Несмотря на объективные трудности – рост продолжается, и это говорит о полном доверии потребителей.

- По нашим прогнозам, с учетом ожидания снижения инфляции до уровня 5 - 6%, ключевая ставка в этом году может сохраниться в пределах 7 - 8%, что стабилизирует рыночную конъюнктуру на текущем уровне. Соответственно, ставки по срочным депозитам в рублях будут варьироваться в зависимости от срока размещения на уровне 8% годовых, наиболее высокая доходность будет обеспечена при размещении средств на 2 - 3 года. Несмотря на это, мы увидим рост спроса на вклады до 6 месяцев, – считает заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

По мнению экспертов, дедолларизация сбережений будет продолжаться, а место американской займут другие валюты, более привлекательные на сегодняшний день.

- Вкладчики с долларами США и евро будут получать прямой убыток от инфляции. Такие депозиты клиенты постепенно будут конвертировать в рубли и альтернативные валюты, в том числе продолжится рост спроса на вклады в юанях, – полагает Анатолий Печатников.

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