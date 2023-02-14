В Краснодаре отремонтируют два участка улицы Орджоникидзе Фото: krd.ru

В Краснодаре отремонтируют два участка улицы Орджоникидзе. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» обновят участки от улицы Кирова до улицы Рашпилевской и от улицы Красноармейской до улицы Мира. Специалисты заменят дорожное полотно. В настоящее время на месте работ устанавливают временные знаки.

- Эта улица находится в самом центре города. Рядом расположен сквер, который является местом притяжения для горожан и гостей кубанской столицы. Конечно, дорога должна быть в надлежащем состоянии, - сказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.

В 2023 году в Краснодаре по нацпроекту также обновят улицы Таманскую, Кавказскую, Димитрова, Чернышевского, Первомайскую и Думенко.