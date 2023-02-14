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НовостиОбщество14 февраля 2023 13:22

На Крымском мосту заасфальтировали новые пролеты

Движение легковушек и автобусов по левой стороне откроют до конца февраля
Светлана ОВДЕЙ
На Крымском мосту заасфальтировали новые пролеты Фото: ФКУ Упрдор «Тамань»

На Крымском мосту заасфальтировали новые пролеты Фото: ФКУ Упрдор «Тамань»

На Крымском мосту заасфальтировали новые пролеты по левой стороне дорожной части. Специалисты уложили последний слой асфальтобетона, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань».

Отмечается, что работы завершены с опережением сроков. Верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона начали укладывать утром 14 февраля и завершили к 15:00.

- В работах было задействовано звено спецтехники из семи катков и одного асфальтоукладчика. Восстановительные работы на Крымском мосту почти завершены, - уточнили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань».

В течение двух недель на мосту отремонтируют поврежденные инженерные системы, установят барьерные ограждения и нанесут термопластиковую разметку. Движение легковушек и автобусов по левой стороне запустят до конца февраля.