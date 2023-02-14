Дело передали в суд Фото из архива КП

Жителя Краснодара осудят за мошенничество на 27 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городского МВД.

Так, 37-летний мужчина подписал с потерпевшими договоры займа денег. При возврате он обещал вместе с основной суммой высокие проценты. Чтобы не вызывать подозрений, обвиняемый выплатил процентную часть одной потерпевшей.

- По истечении срока мужчина не выполнил взятые на себя обязательства по возврату основной суммы долга заемщикам, полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Всего мужчина обманул потерпевших на 27 млн рублей. Деньгами он распорядился по своему усмотрению.

Во время расследования краснодарец находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Для возмещения ущерба суд арестовал иномарку мужчины стоимостью более 7 млн рублей.

Расследование дела завершено. Материалы передали для рассмотрения в суд. Теперь мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.