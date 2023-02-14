Приют для бездомных кошек и собак построят в Туапсинском районе Фото из архива КП

Приют для бездомных кошек и собак построят в Туапсинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Возвести приют планируют на участке площадью более 6,4 тысячи кв. м около села Анастасиевка. В настоящее время уже заключен договор с арендатором и найден инвестор. Строить приют планируют за счет внебюджетных средств. Сейчас участок подготавливают к проведению коммуникаций и инженерных сетей.

Согласно проекту, в приюте для бездомных кошек и собак оборудуют приемный пункт, ветеринарный и административный кабинеты, изолятор и лечебный стационар. Отловленных животных будут проводить вакцинировать, стерилизовать, чипировать, проводить дегельминтизацию, ставить на учет и через 26 дней возвращать на прежнее место. Потерявшихся псов и кошек вернут хозяевам.

- В приюте также смогут находиться бездомные животные, которых принесли волонтеры, но только при условии, что последние обеспечат их содержание, - уточнили в пресс-службе администрации Туапсинского района.

В приюте также планируют открыть кинологическую службу. Здесь будут обучать собак-поводырей, откроют гостиницу для животных и организуют прием ветеринара.