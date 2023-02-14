Внедряющие бережливые технологии предприятия представили продукцию на выставке в Анапе Фото: admkrai.krasnodar.ru

Предприятия, участвующие в нацпроекте «Производительность труда», представили продукцию на выставке в Анапе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Два кубанских предприятия, внедряющих бережливые технологии, участвуют в туристической выставке «Анапа – самое яркое солнце России». Одно из производств презентовало оборудование для предприятий общепита. По нацпроекту производство на 55% увеличило количество продукции, которое изготавливает один сотрудник.

Второе предприятие выпускает более 800 видов машин и оборудования для профессиональной кухни, производства продуктов. Компания на 30% увеличила выработку, на 68% сократила время производства и на 44% уровень брака.

Традиционная туристическая выставка «Анапа – самое яркое солнце России» в этом году изменила формат. В качестве экспонентов представлены организации санаторно-курортной отрасли, турфирмы, рестораны, предприятия промышленного комплекса.