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НовостиОбщество14 февраля 2023 14:55

В Сочи в районе Волконки перекрыли движение из-за упавшего дерева

На месте работают энергетики и экстренные службы
Светлана ОВДЕЙ
Движение перекрыто из-за упавшего дерева Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье»

Движение перекрыто из-за упавшего дерева Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье»

В Сочи в районе Волконки временно перекрыли движение. Автомобили не могут проехать по участку из-за упавшего дерева.

- Движение в районе Волконки на 116 км трассы А-147 Джубга - Сочи временно перекрыто, - сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Уточняется, что упавшее дерево задело линию электропередачи. В настоящее время на месте происшествия работают дорожники, энергетики и экстренные службы, проводится уборка.