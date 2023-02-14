В Сочи в районе Волконки перекрыли движение из-за упавшего дерева

Движение перекрыто из-за упавшего дерева Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье»

В Сочи в районе Волконки временно перекрыли движение. Автомобили не могут проехать по участку из-за упавшего дерева.

- Движение в районе Волконки на 116 км трассы А-147 Джубга - Сочи временно перекрыто, - сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Уточняется, что упавшее дерево задело линию электропередачи. В настоящее время на месте происшествия работают дорожники, энергетики и экстренные службы, проводится уборка.