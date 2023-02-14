Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 февраля 2023 15:19

В Сочи из-за непогоды ограничили движение грузовиков и автобусов

Движение транспорта ограничено от Магри до Дагомыса
Евгения ХАЛИКОВА
Водителям грузовиков сейчас не стоит ехать в сторону Сочи. Фото: пресс-службы Госавтоинспекции Краснодарского края

Водителям грузовиков сейчас не стоит ехать в сторону Сочи. Фото: пресс-службы Госавтоинспекции Краснодарского края

В Сочи из-за ухудшившихся погодных условий введено ограничение на передвижение грузовых автомобилей и пассажирских автобусов.

- В связи с ухудшением погодных условий принято решение временно ограничить движение большегрузного транспорта и автобусов от поселка Магри до поселка Дагомыс, - уточнили в Госавтоинспекции Краснодарского края.

Об ограничениях водителей предупреждают еще в поселке Шепси Туапсинского района. Там же развернут пункт обогрева для водителей и пассажиров. После очистки проезжей части дороги, движение транспорта будет возобновлено.