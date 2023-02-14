В Сочи из-за непогоды ограничили движение грузовиков и автобусов

Водителям грузовиков сейчас не стоит ехать в сторону Сочи. Фото: пресс-службы Госавтоинспекции Краснодарского края

В Сочи из-за ухудшившихся погодных условий введено ограничение на передвижение грузовых автомобилей и пассажирских автобусов.

- В связи с ухудшением погодных условий принято решение временно ограничить движение большегрузного транспорта и автобусов от поселка Магри до поселка Дагомыс, - уточнили в Госавтоинспекции Краснодарского края.

Об ограничениях водителей предупреждают еще в поселке Шепси Туапсинского района. Там же развернут пункт обогрева для водителей и пассажиров. После очистки проезжей части дороги, движение транспорта будет возобновлено.