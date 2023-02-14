В Краснодаре из-за непогоды на три дня введен режим повышенной готовности

В Краснодаре ухудшилась погода. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

В Краснодаре из-за непогоды с 14 по 17 февраля будет действовать режим повышенной готовности. Соответствующее распоряжение подписано главой краевого центра Евгением Наумовым.

- Синоптики прогнозируют в Краснодаре ливни, мокрый снег, сильный ветер и град. На краснодарских дорогах уже дежурят два десятка машин спецтехники, которые будут своевременно ликвидировать локальные подтопления, - рассказали в пресс-службе мэрии столицы Кубани.

В ночь на 15 февраля сотрудники дорожных и коммунальных служб будут обрабатывать от гололеда тротуары, остановки общественного транспорта и подземные пешеходные переходы.

Водителей просят отказаться от поездок на личном автотранспорте с летней резиной. За ситуацией в городе круглосуточно следят специалисты Центра мониторинга дорожного движения и транспорта и Единой дежурно-диспетчерской службы. Диспетчеры направлять машины для расчистки и ликвидации гололеда на проблемных участках.