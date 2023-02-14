В Краснодаре из-за аварии без света остались жители 11 улиц

Жители Краснодара остались без света. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аварийное отключение электроэнергии произошло в Карасунском округе краевого центра. Энергетики сообщили о выходе из строя сети трансформаторных подстанций

- Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключены 15 трансформаторных подстанций, - уточнили в ЕДДС Краснодара.

Без света остались жители улиц Приморская, Радужная, Приозерная, Быкова, Шереметьевская, Пластунская, Лукьяненко, Огородная, Наримановская, Курганная и Шоссейная. Аварийные бригады приступили к ликвидации.