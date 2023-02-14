В Краснодаре приостановлена продажа торгово-развлекательного центра «Галактика»

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В Краснодаре до 1 марта приостановлена продажа ТРЦ «Галактика», сообщает «Ъ-Краснодар». Соответствующее объявление появилось в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Решение было принято на заседании комитета кредиторов, которые сочли текущую конъюнктуру рынка недвижимости не слишком удачной для сделки.

Торгово-развлекательный центр «Галактика» находится на улице Уральской в Краснодаре. На территории 94 тыс. кв. м расположено около 200 магазинов, развлекательные объекты и фуд-корт.

«Галактика» была выставлена на торги в начала 2023 года. Лот оценили в 4,8 млрд руб.