В Сочи в расчистке и обработке дорог задействовано более 250 единиц техники и 400 человек

В Сочи на расчистку дорог брошены дополнительные силы. Фото: пресс-служба администрации Сочи.

В Сочи по поручению главы города Сочи Алексея Копайгородского было увеличено количество снегоуборочной техники. Сейчас в расчистке и обработке дорог задействованы более 250 единиц техники и 400 человек. Основные силы сейчас брошены в Лазаревский район, где вечером 14 февраля начался сильный снегопад. На дорогах работает около 70 единиц техник и более 150 человек. Для обработки улиц, тротуаров и переходов заготовлено 100 тонн песчано-соляной смеси.

- Подъездные пути к социальным объектам населенных пунктов Сочи обеспечены. Под особым вниманием горные и предгорные районы –Лыготхский, Солохаульский и Кировский сельские округа. Туда направили дополнительную технику. Ситуацию с погодой, расчет сил и средств контролирует городской оперативный штаб, - рассказали в пресс-службе курорта.

Все службы жизнеобеспечения курорта продолжают работать в усиленном режиме. На ночное дежурство заступили более 50 бригад коммунальщиков.

Движение на федеральных трассах осуществляется штатно. Между поселками Дагомыс и Магри ограничено передвижение автобусов и грузового транспорта.