В Сочи спасатели из-за снегопада почти час добирались до горящего конного клуба

Во время пожара никто не пострадал. Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Из-за сложных погодных условий, гололедицы и снегопада сочинским спасателям почти час пришлось добираться спасателям для горящего конного клуба расположенного в горном поселке Нижняя Шиловка. Владельцы клуба обратились за помощью в 18:52, уже через минуту диспетчер Сочинского пожарно-спасательного гарнизона отправил на место пожарные подразделения.

- Первые подразделения пожарно-спасательного гарнизона Сочи прибыли на место в 19:39. Было установлено, что произошел пожар в конном клубе "Мустанг" на площади 400 кв.м, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Тушение пожара осложняли и труднодоступная горная местность, куда с трудом проехала спасательная техника, а также больших количеством деревянных строений, которые могли вспухнут в любую минуту. Несмотря на сложности, в 21:12 пожар был ликвидирован. В тушении принимали участие 66 человек личного состава и 19 единицы техники.

Среди людей и животных обошлось без пострадавших. Коннозаводчики успели вовремя вывести лошадей.