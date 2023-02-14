В Сочи из-за камнепада полностью перекрыто движение на посту Магри

В Сочи дорожники убирают с трассы упавшие деревья. Фото: пресс-службы ФКУ УПРДОР "Черноморье"

В Сочи камнепад парализовал движение на трассе. На посту ДПС в Магри из-за сложных погодных условий трасса перекрыта полностью. Также добавляют хлопот дорожникам деревья, которые не выдерживают порывов ветра и тяжести налипшего снега. Напомним, 14 февраля на Черноморское побережье обрушился циклон, который принес с собой снегопад.

На 134, 136, 137 километрах трассы Джубга-Сочи упали четыре дерева и несколько огромных валунов. Дорожники приступили к расчистке дороги, - сообщили в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Черноморье».

Также многочисленные падения деревьев зафиксированы в Туапсинском районе. Ранее по решению местных властей в муниципалитете из-за непогоды было введен режим повышенной готовности.