Жителей Краснодара просят оценить работу городской власти

Жителей Краснодара просят оценить работу сотрудников мэрии. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

Жителей Краснодара просят присоединиться к опросу, который проводит мэрия. Краснодарцы должны оценить эффективность работы главы города, председателя горДумы, а также руководителей предприятий и учреждений, оказывающих услуги населению.

- Жители краевого центра могут оценить работу городских управленцев по ряду критериев, среди которых — организация транспортного обслуживания, качество дорог, а также уровень организации водо-, тепло-, газо- и электроснабжения, - уточнили в пресс-службе мэрии.

Пройти опрос можно с любого гаджета или ноутбука.