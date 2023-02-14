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НовостиПолитика14 февраля 2023 19:49

Жителей Краснодара просят оценить работу городской власти

Оценить эффективность городских управленцев можно по ряду критериев
Евгения ХАЛИКОВА
Жителей Краснодара просят оценить работу сотрудников мэрии. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

Жителей Краснодара просят оценить работу сотрудников мэрии. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

Жителей Краснодара просят присоединиться к опросу, который проводит мэрия. Краснодарцы должны оценить эффективность работы главы города, председателя горДумы, а также руководителей предприятий и учреждений, оказывающих услуги населению.

- Жители краевого центра могут оценить работу городских управленцев по ряду критериев, среди которых — организация транспортного обслуживания, качество дорог, а также уровень организации водо-, тепло-, газо- и электроснабжения, - уточнили в пресс-службе мэрии.

Пройти опрос можно с любого гаджета или ноутбука.