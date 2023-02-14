В Краснодаре у четырех мусорщиков-нелегалов забрали грузовики

Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

В 2022 году в Краснодаре ликвидировали больше 240 незаконных свалок, откуда вывезли 50 тысяч кубов мусора. Правоохранительные и контролирующие органы смогли доказать причастность четырех «серых» мусорщиков к организации нелегальных мусорных полигонов. Предприниматели по решению суда лишились грузовиков.

- Проблема нелегальных полигонов — непростая, и остро стоит в масштабах всей страны. Пока эта работа не будет систематизирована, результата не будет. Меры должны быть жесткими, - рассказал глава города Евгений Наумов.

В краевом центре меньше 10 лицензированных организаций по вывозу ТКО в городе, а на популярной платформе объявлений можно найти объявления от порядка 1500 организаций, предлагающих услуги вывоза и утилизации отходов, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Только за четвертый квартал 2022 года в Краснодаре было подтверждено 35 фактов нанесения вреда окружающей среде на общую сумму порядка 115 млн руб.