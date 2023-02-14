На строительство трассы Джубга – Сочи выделят почти 74 млрд рублей

Фото: пресс-службы администрации Сочи.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о решении правительства оказать поддержку развитию транспортной инфраструктуры страны. На строительство автомобильной трассы Джубга – Сочи в течении пяти лет будет выделено около 74 млрд рублей.

- Вопросы технических решений и финансовой модели по строительству автомобильной трассы сейчас прорабатываются. Этот объект чрезвычайно важен для развития внутреннего туризма, - сообщили в пресс-службе правительства России.

К реализации первого этапа проекта – строительству обхода Адлера подрядчики планируют приступить в 2023 году. Предполагается, что дорога будет завершена к 2029 году.