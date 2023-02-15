Что произошло за ночь 15 февраля в Краснодарском крае

В Краснодаре у четырех мусорщиков-нелегалов забрали грузовики. В городе ищут новые способы борьбы с нелегальными свалками.

В Краснодаре приостановлена продажа торгово-развлекательного центра «Галактика». Причина приостановки торгов – перемены на рынке недвижимости.

В Сочи дорожники из-за расчистки трассы закрыли на полчаса Мамайский перевал. В работах задействовано 70 единиц техники и 150 человек.

На строительство трассы Джубга – Сочи выделят почти 74 млрд рублей. Строительство дороги продолжится пять лет.