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НовостиПроисшествия15 февраля 2023 5:56

Дороги Краснодара всю ночь от гололеда обрабатывала спецтехника

В городе из-за непогоды введен режим повышенной готовности
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

В Краснодаре из-за снегопада и дождя ночью на дорогах работали 46 единиц спецтехники. Дорожники устраняли локальные подтопления и обрабатывали дороги от гололеда.

- Утром 15 февраля магистрали находятся в проезжем состоянии. В течение дня водооткачивающую технику будут направлять по адресам по заявкам жителей, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

Тротуары, остановки общественного транспорта и подземные переходы продолжают чистить от снега. Дворы убирают управляющие компании.

В Краснодаре до 17 февраля из-за неблагоприятного прогноза погоды введен режим повышенной готовности. По прогнозам, снег с дождем будет идти всю неделю.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что метеозависимых людей предупредили о росте атмосферного давления на Кубани.