Движение на Мамайском перевале в Сочи возобновили после временного ограничения

Движение осуществляется в штатном режиме.

Движение на Мамайском перевале в Сочи возобновили в районе поселка Дагомыс по автодороге А-147. Напомним, здесь перекрывали участок дороги. Это было связано с тем, что трассу очищали и обрабатывали антигололедными средствами. В настоящее время движение осуществляется в штатном режиме.

- Спецтехника работает. Сотрудники ДПС находятся на месте, - сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, заторы возникают. Но пробки образуются из-за припаркованных вдоль обочин автомобилей или из-за летней резины.