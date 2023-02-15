Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 февраля 2023 6:02

Движение на Мамайском перевале в Сочи возобновили после временного ограничения

Трассу чистили и обрабатывали антигололедными средствами
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Движение осуществляется в штатном режиме.

Движение осуществляется в штатном режиме.

Движение на Мамайском перевале в Сочи возобновили в районе поселка Дагомыс по автодороге А-147. Напомним, здесь перекрывали участок дороги. Это было связано с тем, что трассу очищали и обрабатывали антигололедными средствами. В настоящее время движение осуществляется в штатном режиме.

- Спецтехника работает. Сотрудники ДПС находятся на месте, - сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, заторы возникают. Но пробки образуются из-за припаркованных вдоль обочин автомобилей или из-за летней резины.