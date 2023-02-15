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НовостиОбщество15 февраля 2023 7:29

Сотрудники аэропорта Сочи выявили незаконную партию витаминов и косметики

Проводится расследование
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Всю продукцию изъяли.

Всю продукцию изъяли.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники аэропорта Сочи выявили незаконную партию витаминов и косметики. В багаже содержалось 433 единицы товаров продукции Herbalife.

В 45-килограммовом багаже обнаружили различные протеиновые коктейли и чипсы, шампуни, кремы, спортивное питание. Однако женщина заявила, что купила это все для себя.

- Количество, характер, потребительские свойства, а также функциональное предназначение товаров дали нам основание сделать вывод о том, что товары ввозятся не для личного пользования, а с целью использования их в коммерческой деятельности, — рассказал начальник таможенного поста Аэропорт Сочи Иван Леошко.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, было возбуждено административное дело. Всю продукцию изъяли. В настоящее время проводится расследование.