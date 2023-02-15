На Кубани за сутки COVID-19 заболели 210 человек, в том числе 21 ребенок

За сутки от осложнений заболевания скончался один пациент Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 210 новых случаев заболевания COVID-19. Коронавирус в том числе подтвердился у 21 ребенка, самому младшему из которых пять месяцев. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Так, в Краснодаре получено 83 положительных результата, в Новороссийске - 20, в Сочи - 15. Девять пациентов прибавилось в Гулькевичском районе, восемь - в Геленджике, по семь - в Ейском, Кавказском и Кущевском муниципалитетах, по шесть – в Абинском, Крымском и Горячем Ключе.

По пять новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Павловском и Северском районах, четыре - в Армавире, три - в Каневском районе.

- По два новых пациента в Белоглинском, Кореновском, Крыловском, Тбилисском и Усть-Лабинском районах, по одному - в Динском, Лабинском, Мостовском, Новопокровском, Славянском, Темрюкском, Тимашевском, Туапсинском и Успенском, - сообщили в региональном оперштабе.

За сутки в крае от осложнений заболевания скончался один пациент.