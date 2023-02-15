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НовостиЗдоровье15 февраля 2023 8:15

На Кубани за сутки COVID-19 заболели 210 человек, в том числе 21 ребенок

Самому младшему пациенту пять месяцев
Светлана ОВДЕЙ
За сутки от осложнений заболевания скончался один пациент Фото из архива КП

За сутки от осложнений заболевания скончался один пациент Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 210 новых случаев заболевания COVID-19. Коронавирус в том числе подтвердился у 21 ребенка, самому младшему из которых пять месяцев. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Так, в Краснодаре получено 83 положительных результата, в Новороссийске - 20, в Сочи - 15. Девять пациентов прибавилось в Гулькевичском районе, восемь - в Геленджике, по семь - в Ейском, Кавказском и Кущевском муниципалитетах, по шесть – в Абинском, Крымском и Горячем Ключе.

По пять новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Павловском и Северском районах, четыре - в Армавире, три - в Каневском районе.

- По два новых пациента в Белоглинском, Кореновском, Крыловском, Тбилисском и Усть-Лабинском районах, по одному - в Динском, Лабинском, Мостовском, Новопокровском, Славянском, Темрюкском, Тимашевском, Туапсинском и Успенском, - сообщили в региональном оперштабе.

За сутки в крае от осложнений заболевания скончался один пациент.