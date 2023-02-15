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НовостиОбщество15 февраля 2023 8:23

В Лабинском районе Кубани благоустроят парк

Общественную территорию приведут в порядок в станице Зассовской
Светлана ОВДЕЙ
Проект благоустройства общественной зоны Фото: admkrai.krasnodar.ru

Проект благоустройства общественной зоны Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Лабинском районе Кубани по нацпроекту благоустроят парк. Общественную территорию обновят в станице Зассовской. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Парк площадью более 12,5 тысяч кв. метров находится вблизи местного Дома культуры. Здесь подготовят пешеходные дорожки, установят уличные тренажеры, спортивное и игровое оборудование на детской, воркаут- и спортивной площадках. Территорию также озеленят, поставят скамейки и оборудуют освещение.

- Здесь расположены мемориал Великой Отечественной войне, Вечный огонь и братская могила, поэтому особенно важно сделать эту зону отдыха комфортной для 2,5 тысячи жителей станицы разных возрастов, - отметил замминистра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Дунаев.