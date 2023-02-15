В Краснодаре благоустроят зеленую зону между парком 30-летия Победы и Тропой здоровья Фото: пресс-служба городской администрации

В Краснодаре благоустроят зеленую зону между парком 30-летия Победы и Тропой здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На участке планируют подготовить пешеходную аллею, установить детские и спортивные площадки. Кроме того, здесь оборудуют поля для игровых видов спорта.

Отмечается, что пешеходная аллея будет частью благоустроенной зоны, которая предусмотрена Генпланом.

- Ее планируют разместить именно на землях неразграниченной государственной собственности, так как изъятие участков у третьих лиц повлечет за собой удорожание проекта и кратное увеличение сроков его реализации, - отметили в пресс-службе мэрии Краснодара.

С 15 по 21 февраля в городе пройдут общественные обсуждения по формированию участка. Материалы размещены по ссылке.

Проекты планировки и межевания территории также можно изучить на экспозициях по улице Коммунаров, 173, по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00, по улице Калинина, 339 по вторникам и четвергам с 10.00 до 12.00.

Замечания и предложения жителей принимают из специальных журналов на экспозициях, через электронную почту str@krd.ru, на сайте администрации и городской Думы Краснодара и по почте в адрес департамента архитектуры и градостроительства по улице Коммунаров, 173.