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НовостиОбщество15 февраля 2023 8:50

В Краснодаре жители Западного округа остались без света из-за аварии

Специалисты устраняют поломку
Светлана ОВДЕЙ
На месте работает аварийная бригада Фото из архива КП

На месте работает аварийная бригада Фото из архива КП

В Краснодаре несколько улиц Западного округа остались без света. Отключение произошло из-за аварии.

- Причина - повреждение на линии 6-10 кВ, отключилась ПС «ДЛ-16» и девять трансформаторных подстанций, - сообщили в городской ЕДДС.

Так, свет погас в домах по улицам Брянской, Гаврилова, Морской, Одесской. Без блага цивилизации временно остались жители улиц Рашпилевской, Гаражной, Аэродромной.

На месте поломки работает аварийная бригада. Время восстановления подачи уточняется.