Рейсы запланированы в Читу, Сургут, Сыктывкар, Киров и Нижневартовск. Фото: Олег УМАРОВ

Авиакомпания запустит прямые рейсы из Сочи в пять городов. Полеты начнут осуществляться с мая. Рейсы запланированы в Читу, Сургут, Сыктывкар, Киров и Нижневартовск.

- По направлению Сочи - Чита - Сочи (с пересадкой в Кемерово) рейсы открываются с 3 мая 2023 года, полеты по средам и воскресеньям, - сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи.

К слову, с 27 мая полеты начнут осуществляться в другие четыре города. В Сургут самолеты будут летать по средам и субботам, в Сыктывкар - по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям, в Киров - по вторникам и субботам, в Нижневартовск - по средам и субботам.