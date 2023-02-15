Спецтехника расчистила дорогу от снега Фото: t.me/tuapseregionadm

В Туапсинском районе на Агойском перевале организовали реверсивное движение. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

В настоящее время проезжую часть расчистили от снега.

- На этом участке продолжают работать 2 КДМ, ведется посыпка противогололедными реагентами, - уточнили в пресс-службе районной администрации.

На федеральной трассе Джубга - Сочи задействовано 15 единиц техники. Уточняется, что движение на Молдовановском и Шаумянском перевалах организовано в полном объеме.