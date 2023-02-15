Водителя маршрутки, высадившего школьницу из-за отсутствия наличных, уволили

В Краснодаре уволили водителя маршрутки, высадившего школьницу с особенностями развития из-за отсутствия наличных. Об этом сообщила первый зампредседателя городской думы Галина Ермакова в своем telegram-канале.

Напомним, ученица коррекционной школы ехала домой на маршрутке №1. Школьница хотела оплатить проезд банковской картой, но у водителя оказался неисправен терминал. Наличных у девочки с собой не было.

30 января за школьницу заплатили пассажиры. Но на следующий день ситуация повторилась, а водитель уже в этот раз высадил девочку из маршрутки. Родители школьницы обратились в полицию, которая, в свою очередь, организовала проверку. Произошедшим заинтересовалась и прокуратура.

- По информации департамента транспорта, полученной в ответ на мой запрос, предприятие, обслуживающее маршрут №1, провело служебную проверку, по итогам которой за недобросовестное исполнение должностных обязанностей трудовой договор с водителем был расторгнут, - сообщила Галина Ермакова.

Уточняется, что руководство предприятия провело дополнительный инструктаж с водителями маршрута №1 по темам «Правила перевозки пассажиров» и «Культура обслуживания пассажиров». Водителей предупредили об увольнении за несоблюдение должностных инструкций и требований законодательства.