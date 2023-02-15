Цифровизация регионов: связь Tele2 появилась в удаленных хуторах и поселках Кубани и Адыгеи

В населенных пунктах были установлены базовые станции, работающие в стандартах сотовой сети 2G/4G. Фото: tele2.ru

Tele2 в 2022 году приняла участие в реализации ГК «Ростелеком» федеральной программы по устранению цифрового неравенства на малонаселенных территориях Краснодарского края и Республики Адыгея. Качественный голосовой сигнал и высокоскоростной мобильный интернет появились в 12 малых населенных пунктах в регионах, где ранее не было связи.

Проект по установке современного оборудования в небольших и отдаленных населенных пунктах реализован в рамках программы Минцифры и группы компаний «Ростелеком». В каждом из поселений, которые впервые получили доступ к сети, проживает от 100 до 500 человек. Компания Tele2 выступила в качестве центра компетенций: согласовывала проектное решение, планировала архитектуру сети, поставляла оборудование для ее строительства.

Услуги голосовой связи и высокоскоростной мобильный интернет стали доступны жителям 12 малых населенных пунктов, а именно поселка Асфальтовая гора в Апшеронском районе, поселка Октябрьский в Горячеключеском районе, хуторов Верхняя Ставрополька, Кувичинский и Новокрымский, села Новопокровское в Крымском районе, поселка Кубанец в Кущевском районе, хутора Свободный в Северском районе, сел Гунайка Четвертая и Терзиян в Туапсинском районе, а также хутора Косинов Майкопского района и аула Натухай Тахтамукайкого района в Республике Адыгее.

В населенных пунктах были установлены базовые станции, работающие в стандартах сотовой сети 2G/4G, с самым современным и высокотехнологичным оборудованием, которое позволяет пользоваться скоростным мобильным интернетом и качественной голосовой связью. В 2022 году более 3000 жителей поселков и хуторов получили доступ к современным цифровым услугам.

Вячеслав Козин, директор краснодарского филиала Tele2:

«Федеральная программа по устранению цифрового неравенства позволяет жителям малых и отдаленных населенных пунктов получать те же возможности в использовании мобильной связи и диджитал-сервисов, что и у жителей больших городов. Tele2, как социально ответственная компания, рада внести свой вклад в решение такой важной проблемы. Высокоскоростной мобильный интернет открывает безграничный доступ к актуальной информации, позволяет оплачивать счета, работать и учиться онлайн. Кроме того, я уверен, что развитие сетей на малонаселенных территориях окажет положительное влияние и на развитие малого и микробизнеса в регионах».

В 2021 году Tele2 в рамках проекта по цифровому развитию регионов приняла участие в обеспечении сетевой инфраструктурой 70 малых населенных пунктов в 26 районах Краснодарского края. Доступ к цифровым сервисам и услугам мобильной связи получили более 22 500 жителей отдаленных сел, поселков и хуторов.

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