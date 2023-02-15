Девушка тайно сняла деньги в одном из банкоматов Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

В Тихорецке осудят 16-летнюю девушку, укравшую более 100 тысяч рублей с банковской карты знакомого. Расследование завершено, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Так, девочка в сентябре 2022 года познакомилась в интернете с 24-летним парнем. При этом она не сообщила новому приятелю о том, что несовершеннолетняя. Во время общения она узнала, что на банковской карте парня есть деньги, и решила их похитить.

При встрече подросток попросила молодого человека воспользоваться его карточкой. Она объяснила это тем, что ей якобы должны перевести деньги. Знакомый девушки, в свою очередь, поверил, передал ей карту и назвал пин-код.

В это время подросток сняла в банкомате 122 тысячи рублей, которые забрала себе и потратила. Кроме того, она перевела с помощью мобильного банка на телефоне приятеля более семи тысяч рублей своей матери. Родителям же она рассказала, что деньги ей дал новый молодой человек.

На допросе девушка во всем призналась. При обыске у нее изъяли вещи, купленные на украденные деньги.

- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что жителя Краснодара осудят за мошенничество на 27 млн рублей. Мужчина получал деньги от знакомых и обещал вместе с основной суммой возврат процентов.