В Лазаревском районе Сочи восстанавливают энергоснабжение после аварий из-за снегопада

Больше всего пострадал Лазаревский район.

В Сочи в ночь на 15 февраля обрушился сильный снегопад. Из-за осадков падали деревья и отключалось электричество. В настоящее время остаются точечные технологические нарушения на инженерных сетях. Больше всего пострадал Лазаревский район.

- 32 аварийно-ремонтные бригады работают на местах. Основная часть ТП запитаны от генераторов. Направили дополнительную технику для расчистки подъездных путей к местам аварий, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

К слову, на курорте продолжают расчищать дороги, тротуары и трассы. Движение на федеральных трассах идет в штатном режиме.