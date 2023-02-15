Кубанский комбинат железобетонных изделий оптимизировал производство по нацпроекту Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубанский комбинат железобетонных изделий оптимизировал производство по нацпроекту. Предприятие внедрило бережливые технологии в формовочном цеху по производству свай. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Предприятие выпускает сборные железобетонные конструкции для промышленно-гражданского, сельского строительства, строительства объектов социально-бытового назначения, насосных станций и построек по индивидуальным проектам.

За полгода здесь установили станки для точечной сварки в арматурном цеху, разработали схему расстановки оборудования, закупили электрическую грузовую тележку, ввели должность логиста, вернули систему наставничества. Так, на предприятии уменьшили запасы на 14,5%, сократили время процесса почти на 36% и увеличили выработку на 44%.

- Высвободившиеся 10 часов рабочего времени позволят существенно нарастить объемы производства востребованной продукции. Достигнутая экономия в одном производственном процессе отразится на рентабельности всего комбината, - отметил министр экономики региона Алексей Юртаев.

На предприятии также планируют повысить производительность дорожных плит, адресное хранение и отгрузку готовой продукции со склада.

Напомним, в нацпроекте «Производительность труда» участвуют региональные предприятия таких отраслей экономики, как обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля. Выручка компании должна составлять от 400 млн рублей ежегодно, а доля иностранного капитала – не более 50%.