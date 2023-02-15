Новый мусорный полигон построят в хуторе Копанском Краснодара Фото: пресс-служба городской администрации

Новый мусорный полигон построят в хуторе Копанском Краснодара. Действующий мусоросортировочный комплекс и площадку под будущий осмотрел глава города Евгений Наумов.

Региональное министерство ТЭК и ЖКХ подписало с мусороуборочной компанией инвестиционное соглашение на 1,2 млрд рублей. Проект нового полигона уже прошел государственную экологическую экспертизу и одобрен Главгосэкспертизой.

Площадь мусороуборочного комплекса составит около 12 гектаров. Построить его планируют ориентировочно за 14 месяцев – работы запланированы до конца 2024 года. В ближайшее время запланировано получить разрешение на строительство.

На полигоне, в частности, применят геомембраны, геосинтетические бентонитовые маты, дренажные трубы сбора фильтрата, системы дегазации, обустроят канализационную насосную систему и очистные сооружения фильтрата мощностью около 200 кубических метров в сутки.

- Ежегодно сюда привозят около 650 тысяч тонн мусора, который жители выбрасывают в контейнеры. Специалисты здесь вручную сортируют отходы, чтобы пустить на переработку то, что можно. Сам увидел весь процесс. Объемы работы впечатляют, - отметил мэр Евгений Наумов. - Но город растет, как и количество отходов. Нужен еще один полигон.

На действующем полигоне в хуторе Копанском размещены полуавтоматический мусоросортировочный комплекс, комплекс термического обезвреживания и утилизации медицинских отходов классов А, Б и В.